В Златоусте обезвредят отходы мазутохранилища

Минэкологии области планирует онлайн-трансляцию утилизации

Утилизация загрязненного грунта со златоустовского мазутохранилища будет проходить с соблюдением всех требований экологической безопасности, сообщает министерство экологии Челябинской области. Администрация Златоуста заказала рекультивацию городского мазутохранилища, которую должна исполнить по решению суда. Вместе с региональным министерством экологии мэрия округа ведет переговоры о возможности онлайн-трансляции обезвреживания отходов.

Грунт загрязнился от бывших мазутных капежей, ликвидировать которые местная власть должна по решению суда. Работы по ликвидации грунта, загрязненного нефтепродуктами, проходят в рамках федерального проекта «Чистая страна». Их заказчиком является администрация города. В результате торгов на ликвидацию и рекультивацию мазутохранилища победителем и исполнителем работ стала компания ООО «Экосистема».

Контракту предшествовала разработка проекта ликвидации накопленного экологического ущерба с 2016 года. После положительного заключения государственной экологической экспертизы пройдена экспертиза сметной стоимости.

«К исполнителю было предъявлено требование о наличии лицензии на обезвреживание такого вида отходов. Помимо лицензии у исполнителя имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на оборудование, на котором будет происходить обезвреживание отходов. Сама площадка соответствует природоохранным требованиям и исключает возможное загрязнение почвы и водных объектов. Сейчас министерство и администрация Златоуста ведут переговоры с подрядчиком о выполнении дополнительных требований, в частности мер по исключению контакта загрязненного грунта с почвой, установлении онлайн-трансляции с целью наблюдения процессов обезвреживания отходов, а также дополнительного мониторинга атмосферного воздуха», — прокомментировала первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Проект по утилизации объекта будет проведен на федеральные деньги с софинансированием Челябинской области и Златоустовского городского округа.