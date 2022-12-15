В Златоусте новый арендатор возьмет на себя контроль за газовыми сетями

Компания-предшественник не выполняла свои обязательства

В Златоусте заключили договор с компанией «Уральская газовая служба», которая возьмет на себя обслуживание газовых сетей. Объекты готовят к передаче новому подрядчику. Процесс затягивается из-за аварийного состояния некоторых труб и опор, рассказали в пресс-службе администрации города.

Новой газораспределительной компании достались сети, по которым голубое топливо поступает в дома златоустовцев. Предыдущий арендатор не заменил аварийные трубы, из-за чего поселки Орловский и Озерки могут остаться без отопления.

Кроме того, из-за сложившихся обстоятельств в городе затягивается выполнение программы догазификации, в рамках которой жители могут бесплатно подвести газ к своим домам.

«На протяжении 2022 года бывший арендатор муниципальных газовых сетей уклонялся от принятий заявлений от населения, и мы вынуждены были расстаться с компанией «Златоустгазстрой». Сотрудники «Газпромгазораспределение» подстраховали и с сентября уже принимают от жителей эти заявления», — прокомментировала начальник комитета по управлению имуществом Златоустовского городского округа Елена Турова.

«Уральская газовая служба» выиграла аукцион и получит в обслуживание около 400 км сетей. Когда сети будут переданы, компания начнет активно принимать заявки и подключать дома к газу. Но перед этим необходимо провести ремонт и восстановление аварийных участков сетей. Их на территории города на сегодня 13.

В администрации Златоуста уверены, что ремонтом должен заняться прежний арендатор. Соответствующий иск в суд уже направлен. В случае отказа выполнения обязательств с компании будут взыскивать сумму ущерба, нанесенного муниципалитету.

Напомним, губернатору Челябинской области на прямую линию поступили вопросы о проблемах с выполнением программы догазификации населенных пунктов. Алексей Текслер подчеркнул, что с таким важным процессом не должно быть заминок, и поручил разобраться в каждом конкретном случае.