В Златоусте нашли замену не приехавшему поезду с Дедом Морозом

Новогодний волшебник приедет в город на коньках

Вместо Деда Мороза из Великого Устюга, чей поезд в этом году по неизвестной причине отменил остановку в Златоусте, жителей города поздравит с наступающим Новым годом его полный аналог, но только на коньках. В городе подготовили праздничную программу на главной площади города, которая, по заверению властей, будет даже лучше заезжего шоу. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в мэрии.

Напомним, что поезд Деда Мороза проезжал по Южному Уралу 30 ноября. Утром он сделал остановку в Миассе, а потом прибыл в Челябинск. Новогоднего волшебника ждали и в Златоусте, поскольку визит был анонсирован, однако состав с ним проехал мимо станции.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги не смогли прокомментировать внезапную корректировку расписания: об этом организаторы тура железнодорожникам не сообщили.

Как рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» в мэрии города, многие жители ждали встречи с Дедом Морозом и очень расстроились. Поэтому ему решили найти замену.

«Возник социальный запрос, и по инициативе главы округа придумали классную альтернативу, которая будет даже лучше и интереснее для наших жителей», — рассказали в пресс-службе администрации.

Представление состоится 24 декабря на площади перед зданием администрации, где поставили большую украшенную ель и залили огромный каток. История будет крутиться вокруг девочки Маши, которая загадала желание, чтобы в Златоуст приехал Дед Мороз. И ее новогоднее желание исполнится.

В программе будет интерактив с ростовыми куклами, а фишкой праздника станет то, что Дед Мороз будет на коньках. В конце мероприятия мероприятие все желающие смогут принять участие в массовом катании со сказочными персонажами.