В Златоусте начнут устанавливать трамвайные платформы

Пилотный проект запустят уже в 2022 году

В Челябинске в 2021 году установлено 13 новых трамвайных остановок с высокими платформами. В этом году обустроят еще около 50 таких платформ в южноуральской столице, а также несколько — в Златоусте. Об этом рассказали в Миндортрансе региона.

«Новый подвижной состав и новые платформы обеспечивают полностью безбарьерный доступ в трамвай и в целом сильно ускоряют посадку\высадку пассажиров на остановках», — сообщили в пресс-службе министерства.

Стандарт по платформам планируется распространить и на другие трамвайные города региона. К примеру, уже в этом году несколько пилотных платформ построят в Златоусте.

В Челябинской области в 2022 году стартовала транспортная реформа, которая направлена на то, чтобы модернизировать инфраструктуру, обновить подвижной состав и сделать общественный транспорт для пассажиров более удобным и скоростным. Подробнее об этом ИА «Первое областное» в интервью рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.