В Златоусте начали реконструкцию территории у Мемориала Славы

Рабочие огородили площадку и начали демонтаж

В Златоусте стартовали работы по реконструкции территории комплекса «Мемориал Славы». Там обновят плац, лестницы и асфальтовые дорожки. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Сейчас рабочие огородили всю территорию, демонтировали бортовые камни и водосборные сооружения. Параллельно убираются аварийно опасные, больные и сухостойные зеленые насаждения. Это проводится во избежание заражения рядом стоящих здоровых деревьев и в целях безопасности горожан», — рассказали в пресс-службе администрации Златоуста.

В мэрии добавили, что на эти работы получено разрешение от отдела экологии и природопользования.

Реконструкцию территории комплекса проводит подрядчик из Екатеринбурга.



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