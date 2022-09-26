В Златоусте начали отопительный сезон

Процесс запуска систем займет несколько дней

В Златоусте начали подачу тепла в дома. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Максим Пекарский.

По словам главы, все подготовительные мероприятия на объектах ЖКХ и плановое обслуживание сетей уже провели.

«Напомню, что запуск отопительных систем идет поэтапно. Процесс занимает несколько дней. Кроме того, если в каком-то из домов батареи так и остались холодными, необходимо обратиться в управляющую компанию», — прокомментировал Максим Пекарский.

В Челябинске отопительный сезон также начинается с сегодняшнего дня, 26 сентября. Соответствующее распоряжение на аппаратном совещании дала глава города Наталья Котова.

Напомним, на прошлой неделе распоряжения о начале отопительного сезона приняты в 22 муниципалитетах Челябинской области. По данным регионального Минстроя, отопление есть в каждом десятом многоквартирном доме и в каждой четвертой школе, детском саду и других социальных учреждениях.