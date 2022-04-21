В Златоусте начали благоустройство пешеходной зоны на проспекте Мира

Проект реализуется в рамках программы «Комфортная городская среда»

В Златоусте приступили к благоустройству пешеходной зоны на проспекте Мира. Сейчас подрядчик ведет демонтажные работы, сообщил глава городского округа Максим Пекарский.

«Здесь появится тротуарная плитка, новое освещение, скамейки, детские игровые формы, удобные зоны отдыха. Особое внимание уделим озеленению», — рассказал Максим Пекарский.

Проект реализуется в рамках программы «Комфортная городская среда» и при поддержке губернатора Алексея Текслера.

К 1 августа 2022 года в Златоусте завершат благоустройство пешеходной зоны на проспекте Мира между улицами 40-летия Победы и Олимпийской в районе Машзавод. Работы проведет местное ООО «Спецавтоколонна». Контракт с фирмой заключили на 35,81 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок. Средства направят из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского. Начальная цена составляла 35,99 млн рублей.

Напомним, ранее жители Златоуста выбрали проекты благоустройства по программе инициативного бюджетирования. Четыре объекта обновят в городе на областные средства. Люди определили, что хотят видеть обновленными в 2022 году пешеходную зону в районе оружейной слободы, новую велодорожку, спортобъекты на стадионе и места озеленения. Максим Пекарский показал эскизы будущих объектов.

