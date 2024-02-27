В Златоусте старую свалку засеют луговыми травами

Рекультивация полигона ТБО началась в прошлом году

В Златоусте в этом году планируют завершить рекультивацию крупной городской свалки. Уже летом полигон ТБО площадью 15 гектаров засеют луговыми травами. В пресс-службе правительства Челябинской области рассказали, как свалку, на которой за 60 лет накопился миллион кубометров отходов, превратят в зеленую поляну.

Рекультивация полигона началась в прошлом году. Ликвидировать его удалось благодаря нацпроекту «Экология», в реализацию которого и попала старая свалка. Работы идут по графику. Сейчас всю свалку накрывают изолирующим слоем. Здесь круглосуточно работают 20 тракторов, экскаваторов и бульдозеров, которые завозят песок и гравий.

«Сейчас накрываем сформированное тело свалки изолирующим слоем. Скапливающийся внутри нее газ будет выходить через газовыпуски, которые уже установлены. Всего предстоит на этом этапе уложить 88 тысяч квадратных метров материала. Главная цель — защита от атмосферных осадков», — говорит начальник отдела экологии и природопользования администрации Златоустовского городского округа Сергей Митякин.

Свалка в Златоусте функционировала с 1962 года. В 2020-м мусорный полигон закрыли. За это время общий объем накопленных отходов приблизился к миллиону кубометров.

После изоляции свалку «укроют» почвенным слоем и засеют многолетние луговые травы. Рекультивированная свалка превратится в большой зеленый холм по подобию полигона в Челябинске. Его рекультивировали в 2021 году, по планам городских властей теперь на ней возведут тепличный комплекс, который будет обогреваться за счет входящих из тела свалки газов. Цветы планируют использовать для украшения улиц города.