В Златоусте на час задержали выезд автобуса до Челябинска из-за двойных билетов

На 12 пассажиров оказалось только 6 свободных мест

Неприятный инцидент произошел днем 3 мая на автовокзале Златоуста. На один из рейсов до Челябинска продали больше билетов, чем мест. «Лишние» пассажиры отказались выходить из салона и задержали автобус на целый час. Об этом ИА «Первое областное» рассказала участница инцидента челябинка Юлия Раздробина.

Вместе с мужем и сыном на майские праздники Юлия выбралась в Златоуст. В среду, как и большинству россиян, девушке на работу. Чтобы не рисковать, билеты домой семья купила заранее в терминале на автовокзале Челябинска. Но оказалось, что мест в автобусе для них нет.

«Когда объявили посадку, кондуктор впускала всех в салон по билетам. Мы зашли в автобус и нашли свои места. Но они были заняты. Мы попросили пассажиров показать их билеты. Оказалось, что и они проданы на наши места», — рассказывает Юлия.

Всего в салоне оказалось шесть лишних пассажиров. Другими словами, на шесть автобусных кресел было продано 12 билетов.





«Понятно, что выходить никто не хотел. Билетов на другие рейсы в наличии нет. Остаться в городе еще на сутки тоже немыслимо — завтра всем на работу. Никакого реального выхода из сложившейся ситуации сотрудники автовокзала нам не предложили. Сначала они пытались высадить лишних и предлагали нам вернуть деньги, а потом просто ушли», — говорит Юлия.

Перепалка в автобусе длилась около часа. Потом водитель все-таки согласился ехать в Челябинск со стоящими пассажирами на борту. Правда, стоять все-таки никому не пришлось. Одну девушку усадили на дополнительное откидное место, Юле и ее сыну уступили место в салоне, а мужчины сели на ступеньки.

Перед пассажирами, по словам Юлии, никто не извинился. А накладку с билетами объяснили техническим сбоем, связанным с отключением интернета. Часть пассажиров покупали билеты в кассах автовокзала, другие — по интернету, а третьи — через терминал. Неадекватное отражение количества свободных мест в таком случае, на самом деле, возможно.

«Видимо, завис интернет, и появились двойные места. Пояснить подробнее может только начальство», — пояснила редакции по телефону сотрудник автовокзала в Златоусте.

Бывалые пассажиры говорят, что подобные сбои случаются не в первый раз — билеты на одно место продают нескольким пассажирам.