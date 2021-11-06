Фельдшер обратился с заявлением о краже к участковому в поселке Центральный. Он рассказал стражу порядка, что у него из кабинета пропал ноутбук, который необходим для работы. Ущерб преступления составил 20 тысяч рубле, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель 1977 года рождения. В поселок он приехал на несколько дней погостить.

«Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Златоустовскому городскому округу установлен ранее судимый за аналогичные преступления местный житель, 1977 года рождения. Подозреваемый в данный момент проживает в городе Сатка, приехал на несколько дней в гости», — сообщили в ГУ МВД региона.
Житель Сатки намеревался продать краденый девайс, но полицейский задержал подозреваемого, когда тот пытался сбыть похищенный ноутбук. Компьютер был возвращен фельдшеру, а саткинца поместили в ИВС. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.