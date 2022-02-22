В Челябинской области молодые семьи получили социальные выплаты на покупку жилья

Размер социальной выплаты зависит от количества ее членов и составляет 35% от стоимости жилья

В Златоусте и Нязепетровске десять семей, включая многодетную, получили свидетельства о праве на социальную выплату для приобретения или строительства жилья. Сертификаты горожанам вручили мэр Златоуста Максим Пекарский и глава Нязепетровского района Сергей Кравцов, сообщили в пресс-службе администраций.

«Адресная финансовая поддержка златоустовцам предоставлена в рамках реализации подпрограммы „Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий“ муниципальной программы „Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа“. Она финансируется из бюджетов всех уровней, в этом году на нее направлено почти 4,7 миллиона рублей. Суммы выплат индивидуальные, они зависят от количества членов семьи и среднерыночной стоимости квадратного метра», — уточнили в мэрии Златоуста.

Всего в Златоусте в подпрограмму включено 64 семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В ближайшем будущем им также будут вручены свидетельства.

Еще две семьи получили жилищные сертификаты в Нязепетровске. Им свидетельства вручил глава района Сергей Кравцов. Всего в Нязепетровском районе в улучшении жилищных условий нуждаются 23 молодые семьи.

Напомним, участником программы может стать молодая семья, которая признана нуждающейся в жилом помещении; имеет доходы, позволяющие получить жилищный кредит; возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. При этом многодетные семьи имеют право первоочередного получения соцвыплаты.

В прошлом году в Челябинске социальные выплаты на покупку или строительство жилья получили 42 семьи.