В Златоусте молодой лось забрел на территорию училища

Сотрудники Минэкологии региона проводили животное в лес

Накануне, 24 марта, в Минэкологии Челябинской области поступило сообщение о том, что в Златоусте на огороженной территории училища № 4 находится молодой лось. На место сразу же отправились инспекторы местного общества охотников. К моменту их прибытия животное уже вышло с территории образовательного учреждения через калитку и остановилось неподалеку от леса. Но вглубь идти лось не хотел, поэтому специалистам пришлось «загонять» его в лес, сообщили в пресс-службе Минэкологии.

«Молодой лось не боялся людей и техники. Не пытался бежать, а наоборот, прижимал уши и готовился атаковать копытами подъезжающий снегоход. Было принято решение дать животному немного успокоиться, чтобы он смог самостоятельно уйти в сторону лесного массива»,— рассказал главный специалист отдела федерального государственного надзора Минэкологии Василий Лебедев.

Некоторое время спустя лось действительно успокоился и начал было подниматься в гору, но, не пройдя и полкилометра, лег отдыхать. Охотинспекторы наблюдали за ним на протяжении трех часов, и лишь когда к «спасательной операции» привлекли еще два снегохода, животное встало и продолжило путь.

Убедившись, что лось находится на достаточном расстоянии от города и будет дальше подниматься в гору, инспекторы прекратили наблюдение и уехали.

В Минэкологии предупредили, что сейчас молодые дикие животные отходят от родителей и самостоятельно осваивают территории, поэтому могут заходить в населенные пункты. Ни в коем случае нельзя приближаться к ним, кормить и тем более забирать домой. Необходимо сразу же обратиться в Минэкологии.