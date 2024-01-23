В Златоусте людям с ОВЗ помогут обменять квартиры на удобные

Подходящие варианты будут искать в муниципальном фонде города

Собрание депутатов Златоустовского городского округа разрешило людям с ограниченными возможностями здоровья менять квартиры на более удобные. Заключить договор мены жилых помещений можно с муниципалитетом города, сообщает издание «Златоустовский рабочий».

Чтобы провести обмен, человек должен написать заявление в комитет по управлению имуществом. Дальше межведомственная комиссия обследует квартиру инвалида. Если эксперты сделают вывод, что реконструкция или капремонт помещения не позволят организовать доступную среду для жильца и не сделают квартиру более удобной, человеку подыщут другое жилье — из муниципального фонда или приобретут новую.

Отмечается также, что новая квартира должна располагаться на первом этаже многоквартирного дома, а ее площадь и количество комнат — быть такими же, как у старой квартиры.