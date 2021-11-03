Рано утром 3 ноября в Златоусте на улице Некрасова в районе машзавода произошла коммунальная авария. В результате горячая вода вышла на поверхность. В пресс-службе городской мэрии корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что авария устраняется.
«Да, произошел небольшой порыв на теплотрассе, коммунальные службы оперативно сработали, сейчас устраняют повреждение»,— ответили в администрации.
Из-за аварии без воды остались жители домов № 10 и 12 по улице Некрасова. Водоснабжение восстановят, как только ремонтные работы будут завершены.