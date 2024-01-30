В Златоусте из-за аварии многоквартирные дома на четырех улицах остались без воды

Власти организовали подвоз воды в бутылях

В Златоусте сегодня утром, 30 января, произошла авария на магистральном водоводе. Работы по его восстановлению уже идут, а пока городские власти организовали подвоз питьевой воды. По данным администрации городского округа, без воды остаются многоквартирные дома на четырех улицах.

Число пострадавших от порыва на сетях абонентов власти пока не называют. Работы ведутся в районе дома № 3 по ул. Грибоедова, приостановлена подача холодной воды расположенным рядом потребителям на улицах Шишкина, Дворцовой, Грибоедова и Урицкого.





На 11:30 местного времени бутилированную питьевую воду подвезли к дому № 7 на улице Шишкина. Заявки на подвоз принимает местное управление ЖКХ.