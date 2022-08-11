В Златоусте инвалидов‑колясочников приходится заносить в автобусы на руках

В мэрии прокомментировали жалобы жителей на нерабочие пандусы

В Златоусте жители недовольны закрытыми пандусами в автобусах. Инвалидов-колясочников неравнодушным пассажирам приходится заносить на руках. Обсуждения ведутся в местных сообществах в соцсетях. В городской администрации заявили, что о проблеме знают.

«Инвалиды-колясочники, которые ждут автобус по 40 минут, не могут заехать в салон. Приходится их заносить», — написал анонимный автор.

В комментариях жители подтвердили наличие проблемы.

«5 августа девушку-колясочницу выносили из автобуса № 15 на остановке “Вокзал”», — поделилась Лариса Филичева.

Дело в том, что современные автобусы, которые закупаются в городах области последние годы, оборудованы специальными пандусами, по которым в салон без проблем может заехать инвалид или завезти коляску с ребенком родитель. Но система не автоматическая — надо вручную открыть ключом пандус и откинуть его. Этим должен заниматься водитель.

Жители в обсуждении в соцсетях предположили, что проблема в некомплектности автобусов — нет ключей от пандусов. Однако в мэрии заявили обратное.

«Об этой ситуации знаем, в соцсетях комментарии читали. Сразу взяли в работу. Комплектность пандусов и наличие ключей проверили. Все есть в рабочем состоянии», — сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

В мэрии допустили, что это были единичные случаи, связанные не с техническими недоработками, а с неправильными действиями водителей. Также отметили, что коллективу провели дополнительный инструктаж.