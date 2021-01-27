В Златоусте идет реконструкция дворца культуры «Железнодорожник»

Работы планируется завершить к концу года

Дворец «Железнодорожник» — один из старейших очагов культуры в городе. До конца года в рамках национального проекта «Культура» здесь будет завершена реконструкция здания. Во Дворце культуры работают 23 коллектива самодеятельного художественного творчества. Они принимают участие в многочисленных общегородских, областных, региональных, дорожных мероприятиях, фестивалях и конкурсах различного уровня. Такая активная концертная деятельность не остается незамеченной. В этом году здесь появится новое современное оборудование для зрительного зала, в том числе свет, звук, система видеопоказа. Глава городского округа Максим Пекарский анонсировал открытие Дворца культуры в декабре.

«Сделаем кондиционирование, благоустройство территории. Благодаря нацпроекту „Культура“, поддержке губернатора и софинансированию городского бюджета после стольких лет Дворец культуры получит вторую жизнь! Уверен, он будет очень востребован. Станет точкой притяжения для творческих ребят и взрослых жителей района вокзала, да и всего Златоуста», — опубликовал Максим Пекарский пост на своей странице во «ВКонтакте».

Глава города также отметил, что первый этап работ практически завершен. В здании произведена замена всех коммуникаций, отделка внутренних помещений, отремонтирован фасад.