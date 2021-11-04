В Златоусте готовят к сдаче дом для переселенцев из ветхо-аварийного фонда

К Новому году в новостройку заедут 208 семей

В Златоусте завершается строительство многоэтажки для переселенцев из ветхо-аварийного фонда. Пятиподъезный десятиэтажный дом, который возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», обещают сдать уже в декабре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Ввод в эксплуатацию пятиподъездного десятиэтажного жилого дома в новом квартале „Березовая роща“ планируется уже в декабре. Сюда должны переехать 208 златоустовских семей по региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — замечают в пресс-службе мэрии.





Изначально планировалось, что жилье в «Березовой роще» начнут сдавать только через два года. Сократить сроки строительства помогла поддержка губернатора Алексея Текслера: из областного бюджета были выделены необходимые средства для строительства.

«Уже смонтированы внутридомовые коммуникации, инженерные сети. Застройщик занимается благоустройством придомовой территории в зимнем варианте, чистовой отделкой внутренних помещений. Готова автономная газовая котельная», — говорит глава города Максим Пекарский.

В будущем в «Березовой роще» хотят построить еще несколько новостроек и социальные объекты.