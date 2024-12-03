В Златоусте фельдшеры и зубные врачи получат по 800 тысяч рублей подъемных

За это нужно отработать в городе шесть лет

В Златоусте увеличится размер подъемных для фельдшеров и зубных врачей. С января 2025 года сумма единовременной выплаты составит 800 тысяч рублей. Это на 300 тысяч больше, чем сейчас, сообщает пресс-служба администрации города.

Специалист сможет обратиться за получением этих денег спустя год после заключения трудового договора. После получения подъемных он должен отработать в учреждении еще не менее пяти лет.

Размер подъемных для врачей с высшим образованием в Златоусте составляет два миллиона рублей. При этом они обязаны проработать в городе не менее 7 лет.

«Только за последние два года в Златоуст приехали 15 медработников. Это — хирург, онколог, кардиолог, эпидемиолог, отоларинголог, рентгенолог, педиатр, стоматологи, психиатры, терапевты и фельдшеры», — сообщил глава Златоуста Олег Решетников.

Также в городе работают программы по поддержке школьных учителей, преподавателей детских школ искусств и тренеров в спортивных школах.

Между тем на прошлой неделе в Челябинской области внесли изменения в закон о земском фельдшере. Теперь медработник имеет право на единовременную выплату в 500 тысяч рублей (или 1 миллион рублей — для удаленных и труднодоступных населенных пунктов), даже если будет призван на военную службу.