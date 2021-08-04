В Златоусте выпускникам детского дома передали ключи от новых квартир

В этом году новоселье отпразднуют более 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В Златоусте ключи от квартир получили четыре выпускника детского дома — это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. До конца 2021 года новоселье отметят еще девять человек, сообщили сегодня, 4 августа, в пресс-службе городской администрации.

«В Златоусте ведется планомерная работа по поддержке детей-сирот. Все они получают жилье в благоустроенных районах с развитой транспортной и социальной инфраструктурой, с косметическим ремонтом. Надеюсь, что молодым горожанам будет максимально комфортно в своих новых квартирах»,— сказал глава Златоуста Максим Пекарский.

Получившая квартиру 19-летняя Александра рассказала, что жилье расположено на втором этаже пятиэтажки в районе Северо-Запада. Часть мебели студентка местного университета купила заранее и сейчас с радостью обустраивает квартиру.

На сегодняшний день в жилье нуждаются 67 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году в однокомнатные квартиры въехал 31 златоустовец, в этом году новоселье отметили 27 человек.

Отметим, квартиры по договору специализированного найма предоставляются на пять лет. По истечении этого срока у ребят есть возможность заключить договор социального найма и оформить жилье в собственность.