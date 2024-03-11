В Златоусте две школы первой половины XX века украсили подсветкой

Светодиодные лампочки подчеркнули лаконичную эстетику зданий

В Златоусте Челябинской области фасады школ № 8 и 18 украсили архитектурной подсветкой. На колоннах и входных группах зданий, построенных в первой половине XX века, установили более тридцати светодиодных приборов солнечного спектра, сообщили в пресс-службе Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

«Оба учебных заведения располагаются на гостевом маршруте в центре Златоуста и построены в первой половине ХХ века. Светодиодные светильники в темное время суток подчеркивают лаконичную эстетику сооружений, а также делают городскую среду более дружелюбной и безопасной», — рассказал начальник управления образования и молодежной политики Златоустовского городского округа Антон Туманов.

При архитектурной подсветке зданий нужно учитывать тип оборудования, цвет и яркость излучения, а также нужный ракурс фонарей.

«Для оформления фасадов школ мы использовали узконаправленные приборы с цветовой температурой не выше 3000 градусов по шкале Кельвина. Светильники с теплым излучением наиболее комфортны для восприятия вечером и ночью. Оборудование не только бесшумно и способно выдерживать экстремальные климатические нагрузки. Светодиоды гораздо долговечнее привычных ламп накаливания, в несколько раз меньше расходуют электроэнергию, а, следовательно, более экономичны», — пояснил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Умные светильники компании (40 тысяч штук) работают в 40 населенных пунктах региона, в том числе в Аше, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Снежинске, Троицке, Челябинске и других.