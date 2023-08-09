В Златоусте досрочно завершили программу переселения из аварийного жилья

Расселили и жителей домов блокированной застройки

В Златоусте Челябинской области досрочно выполнили программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Кроме того, в городе расселили жителей домов блокированной застройки, сообщили в пресс-службе мэрии.

За четыре года действия программы в Златоусте в новые квартиры переехали более 220 семей из 25 аварийных многоэтажек. Некоторым горожанам ждать переселения пришлось почти 10 лет.

«Мы около восьми лет ждали и наконец-то въехали в новую квартиру. Комнаты большие, дети у нас теперь в отдельных комнатах. Балкон тоже большой. Для всего хватило места, мы очень довольны»,— рассказала обладательница новой квартиры Елена.

Параллельно с программой переселения из аварийного жилья в Златоусте выполняли программу переселения из домов блокированной застройки. На сегодняшний день из 38 домов переселено 142 семьи. Как сообщили в мэрии, программу выполнили с опережением — расселили не только дома, признанные аварийными до 2017 года, но и признанные аварийными до августа 2018 года.

Ранее о досрочном завершении программы переселения из аварийного жилья сообщили власти Челябинска. Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» в городе в новые квартиры переехали почти 300 человек.