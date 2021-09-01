В Златоусте дорожники переделают ремонт, который они проводили в дождь

Подрядчику предстоит срезать асфальт и уложить его заново в соответствии с нормами

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В Златоусте местные жители стали свидетелями того, как дорожники укладывали асфальт в дождь. Очевидцы сняли соответствующее видео и отправили его в городскую мэрию. Глава округа Максим Пекарский отреагировал на видео и потребовал от подрядчика устранить нарушения, сообщили сегодня, 1 сентября, в пресс-службе администрации Златоуста.

Речь идет об асфальтируемом участке на перегоне проспекта Мира и проспекта Гагарина. Максим Пекарский заявил, что проводить работы в таких погодных условиях недопустимо, и потребовал срезать уложенный в дождь асфальт и уложить его заново в соответствии с требованиями норм и правил.

«Сегодня на объекте состоится выездное совещание представителей заказчиков в лице управления жилищно-коммунального хозяйства округа и подрядчика. На месте будет определен объем работ»,— уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, весной 2019 года подобная история была в Челябинске: дорожники укладывали асфальт под проливным дождем. Фотографии тогда появились в городских пабликах в социальных сетях.

