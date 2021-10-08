В Златоусте дом, где обрушился потолок, могут признать аварийным

Пока городские власти озабочены теплосбережением в квартирах

В Златоусте в восьмиквартирном доме по улице Мичурина обрушилось потолочное перекрытие в квартире 72-летней пенсионерки на втором этаже. Бабушку спасло то, что в это время она находилась в больнице. Прокуратура организовала проверку, а администрация Златоустовского городского округа поставила вопрос о признании 63-летнего дома аварийным. По данным городской пресс-службы, сейчас местное ЖКХ экстренно восстанавливает в доме тепловой контур, чтобы жильцы не замерзли из-за теплопотерь.

Напомним, инцидент произошел еще 5 октября, но известно о нем стало только сегодня, 8 октября. К общественникам обратилась дочь пострадавшей пенсионерки: в квартире бабушки недавно провели косметический ремонт, но из-за сильного обрушения потолка от него не осталось и следа. Бабушка в это время лечилась в стационаре больницы, но выписываться пожилой женщине пока некуда.

Сегодня на дом выехала комиссия из представителей администрации и регоператора капремонта. Пока проверяющие решили, что городское ЖКХ восстановить тепловой контур, чтобы жильцы не пострадали из-за теплопотерь.

«Стоит отметить, что управляющей организации в доме нет. Администрацией Златоустовского городского округа неоднократно проводились открытые конкурсы по ее выбору для управления данным многоквартирным домом, но собственники отказывались от услуг УК», — подчеркнули в пресс-службе округа.

Кроме того, решается вопрос о возможности признания дома аварийным. Если решение будет удовлетворительное, дом расселят. В противном случае — проведут реконструкцию. При этом срок капитального ремонта перенесут на более ранний, чтобы он совпал с реконструкцией.