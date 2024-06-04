В Златоусте должник попытался сжечь арестованный микроавтобус

Но ему помешала женщина — судебный пристав

Житель Златоуста задолжал алиментов, налогов и штрафов на сумму более 1,6 миллиона рублей. Чтобы заставить мужчину вернуть долги, приставы арестовали его микроавтобус. Сам хозяин машины при этом попытался сжечь микроавтобус, чтобы тот не достался представителям государства, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области.

До ареста машины дошло из-за того, что мужчина имел слишком низкий официальный доход. По документам он числился водителем маршрутки с зарплатой 6,5 тысячи рублей (за полставки). С этой суммы высчитывали 3 тысячи алиментов. Больше с должника взять было нечего.

Однако приставы обнаружили, что должник имеет в собственности микроавтобус, который работает на одном из городских маршрутов. Его и решили арестовать на конечной остановке.

За рулем находился водитель, который плохо говорил по-русски. По телефону он вызвал владельца машины.

«Тот примчался на место проведения исполнительных действий и обрушился с бранью на судебных приставов. На чистом русском звучали только ненормативная лексика и угрозы сжечь автобус — „чтобы никому не достался“», — рассказывают в пресс-службе.

Мужчина вырвал блок зажигания и аккумулятор маршрутки. Но женщина — судебный пристав наотрез отказалась выходить из салона. В результате машина была арестована и передана на ответственное хранение взыскателю. На охраняемую стоянку «раненный» самим же собственником автомобиль отправился на эвакуаторе.

Если хозяин авто не погасит свой долг в течение 10 дней, машину выставят на продажу. Также мужчине грозит штраф за воспрепятствование работе судебных приставов.