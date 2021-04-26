В Златоусте для отопления домов начали строить новую котельную взамен неэффективной

Задачу организовать систему теплоснабжения города ставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

В Златоусте началось строительство новой блочной котельной, которая обеспечит отоплением десятки жилых домов. Задачу организовать эффективное теплоснабжение города ставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

От планирования и экспертизы подрядчик перешел к строительству. Работы начались на площадке одной из трех будущих котельных в районе метзавода (на улице Кирова). На эти цели из областного бюджета направили 455 миллионов рублей. Всего новые источники тепла мощностью 7, 17 и 70 мегаватт появятся на улицах Кирова, Герцена и Карла Маркса.

«Мероприятия проводятся в целях ухода от неэффективного источника — котельной АО „ЗЭМЗ“. Для этих целей будет осуществлено строительство трех котельных в рамках концессионного соглашения и четырех центральных тепловых пунктов в зоне деятельности котельной 70 МВт, а также потребители улиц 1-й и 2-й Прокатной переведены на альтернативный источник — газовое топливо», — комментировал ранее заместитель главы округа по инфраструктуре Вячеслав Бобылев.

Работу с главами муниципальных образований и потенциальными инвесторами по замене неэффективных котельных региональный Минстрой ведет работу в постоянном режиме. За последние 9 лет в Челябинской области реконструировали и заменили 193 неэффективные котельные. Общий объем инвестиций в коммунальную энергетику области превысил 4,8 миллиарда рублей.

Ежегодная замена неэффективных котельных в регионе позволяет повысить качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для жителей домов и объектов социальной сферы. По информации Минстроя региона, в перечень сегодня включено 47 неэффективных котельных — всего в Челябинской области 835 котельных. Убытки по ним составляют более 160 млн. руб. в год. Чтобы их заменить, необходимо привлечь инвестиций в размере около 1,5 млрд. руб.