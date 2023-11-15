Год назад, 15 ноября 2022 года, Златоусту присвоили звание «Город трудовой доблести». Указ подписал президент России Владимир Путин. В честь этого события в городе проходит акция «Благодарность героям тыла». Дети и подростки написали около 200 писем ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает администрация Златоуста.
«Каждое письмо — трогательное повествование о том, как важен вклад каждого златоустовца в дело Победы. Все послания будут доставлены силами „серебряных“ волонтеров лично труженикам тыла», — отметили в администрации.
Ранее в Челябинской области звание «Город трудовой доблести» получали Челябинск и Магнитогорск. Звание ввели в России в марте 2020 года. Основанием для присвоения может быть награждение предприятий, расположенных в городе, государственными наградами или вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны.
Имеет значение и награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги. Третьей причиной могут стать документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах. В городе, получившем почетное звание, устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа о присвоении звания.
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