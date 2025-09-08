В Златоусте активно газифицируют частный сектор

На улицах 1-й и 2-й Прокатной завершено строительство сетей газоснабжения низкого давления, идет сбор заявок на подключение домов

В Златоусте завершается крупный проект по догазификации частного сектора, начатый в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Этим летом проложены сети газоснабжения низкого давления на улицах 1-й и 2-й Прокатной. Совсем недавно были введены в эксплуатацию два новых газорегуляторных пункта, которые оборудованы современными системами автоматического контроля и управления давлением газа.

Следующий этап — подключение частных домов к новым сетям. В ближайшее время специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» начнут работы в рамках программы догазификации частного сектора. На данный момент уже поступила 51 заявка от жителей.

Напомним, прокладка сетей газоснабжения высокого и среднего давления в этом районе была осуществлена два года назад в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем» и местной программы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности ЗГО». Подрядчик завершил монтаж газопровода, общая длина которого превысила 1600 метров.