В Златоусте 86-летняя жительница аварийного дома вне очереди получит новое жилье

Бабушка ждала переселения пять лет

В Златоусте прокуратура со второй попытки добилась улучшения жилищных условий для одинокой 86-летней горожанки, которая проживает в доме, признанном аварийным пять лет назад. Суд первой инстанции отклонил соответствующий иск, однако апелляция возложила на областное Минимущества обязанность по обеспечению бабушки благоустроенным жильем. Об этом сообщает сайт прокуратуры Челябинской области.

Частный дом, в котором обитает пожилая горожанка, числится за областным бюджетным учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса». Износ строения составляет 70%, в 2018 году его признали непригодным для проживания. Однако переселять старушку из развалюхи с печным отоплением никто не торопился.

В прокуратуре сочли, что женщина без родственников и денег объективно нуждается во внеочередном обеспечении новым жильем. Однако Центральный районный суд Челябинска в удовлетворении соответствующего иска к министерству имущества региона отказал. Решение было обжаловано в Челябинском областном суде. В результате судебная коллегия по гражданским делам обязала региональные власти предоставить пожилой горожанке отдельное жилье в пределах Златоуста.