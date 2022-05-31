В Златоусте 12 июня пройдет велопарад

Перед заездом между участниками разыграют велосипеды

В Златоусте 12 июня, в День России, при поддержке фонда «Сердце Урала» пройдет велопарад. Жители смогут принять участие в розыгрыше велосипедов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



Сбор и регистрация — в 16:00 на площади у администрации Златоуста. Через час — старт массового заезда. Шестикилометровый маршрут пройдет до автошколы ДОСААФ и обратно. На время заезда движение транспорта на данном участке автодороги будет приостановлено.

Напомним, ранее велопарады прошли в Магнитогорске и Миассе. В них участвовало около четырех тысяч человек.