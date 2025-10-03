В Златоусте 10‑летняя девочка оформила кредит на мать и перевела деньги мошенникам

Ребенок купил виртуальную валюту через онлайн‑игру

В Златоусте 35-летняя жительница обратилась в полицию после того, как узнала, что ее дочь оформила кредит и часть денег перевела мошенникам. В полиции установили, что 10-летняя дочь потерпевшей играла онлайн с телефона матери. Действуя по подсказкам «блогера», девочка оформила на мать 235 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального главка.

«В одной из игр потребовались робуксы — игровые деньги, которые покупаются за реальные денежные средства. Для того чтобы получить игровую валюту бесплатно, несовершеннолетняя стала действовать по подсказкам „блогера“ в зарубежном мессенджере», — рассказали в полиции.

Девочка заходила в приложение банка, вводила цифры и отправляла фотоотчет в чат. Она сама не поняла, как оформила на мать 235 тысяч рублей кредита. Женщина обнаружила у себя в приложении виртуальную карту, и на ней уже были списаны 95 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).