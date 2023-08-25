В женских консультациях Челябинской области может появиться «Светофор»

Систему разработала группа южноуральских медиков и общественников





В Челябинской области беременным женщинам будет помогать «Светофор». Необычное решение было предложено на тренинге «Сервис-дизайн в здравоохранении: как сделать услуги еще удобнее и доступнее для будущих родителей в Челябинской области» с участием заведующих женских консультаций и общественных организаций. Подробнее об этом в своем телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.



Система «Светофор» предназначена для работы с беременными женщинами, которые колеблются в решении — сохранять беременность или нет. На этапе репродуктивного выбора такая пациентка находится в «красном диапазоне». Задача специалистов — разобраться, с чем связаны опасения женщины, и постараться ей помочь сделать осознанный выбор.

«В это момент специалисты могут сопроводить ее в медико-социальный кабинет, где она получит помощь психолога, юриста, соцработника. Женщина может общаться с наставником-психологом, который будет поддерживать ее в течение всей беременности, если она решит сохранить ребенка. Кто-то наверняка выберет общение в чат-сообществе женщин, которые были в похожей ситуации, но все-таки стали мамами», — добавляет Ирина Гехт.

Поддержку смогут оказывать и равные консультанты — это женщины-волонтеры, которые тоже когда-то были в состоянии репродуктивного выбора, но все же оказались в «зеленом диапазоне» «Светофора» и благополучно родили малышей. Новая система проходит тестирование. Если эксперимент пройдет успешно, то «Светофор» смогут масштабировать на другие женские консультации Челябинской области.

Первый вице-губернатор напомнила, что тема рождаемости — довольно острая для россиян. Ведь многие потенциальные родители ставят в приоритет самореализацию и материальную базу. Но Ирина Гехт высказала мнение, что рождение детей — это возможность изменить жизнь к лучшему, и привела в пример свою личную историю.

«Были сложные времена, когда мы с трудом покупали самое необходимое для малышей. Были бессонные ночи и вечера со школьными уроками. Но однажды необходимость пойти на подработку во время выборов круто поменяла мою жизнь. Я много раз убеждалась в том, что дети — это не обуза, а крылья, которые помогают двигаться к новым целям и достигать их еще с большим усердием, чем раньше. Уверена, многие мамы со мной согласятся. Ведь потом жизнь вознаграждает еще большим счастьем — видеть, как растут и находят свой путь в жизни твои дети», — заключила политик.