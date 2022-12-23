В «запретке» Челябинской области для молодежи открыли «МОСТ»

Креативное пространство будет работать для горожан от 14 до 35 лет

В Снежинске одно из помещений культурно-досугового центра «Юбилейный» переоборудовали в современное молодежное пространство. Школьники, студенты и молодые специалисты смогут бесплатно и интересно проводить здесь время. Весной этого года авторы проекта выиграли областной конкурс в рамках обучения «Своя атмосфера» и получили на реализацию идеи миллион рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня, 23 декабря, креативное пространство в Снежинске начало свою работу. Ему дали название «МОСТ» — молодежное объединение снежинских талантов. По словам начальника отдела по работе с молодежью управления культуры Снежинска Екатерины Кацман, городу давно требовалось место, где молодежь могла бы собираться на мастер-классы, интересные встречи, коворкинги, а также для совместных мозговых штурмов и игр.

Проект создавали и защищали на областном уровне сотрудники управления культуры и молодежной политики администрации Снежинска, а также волонтеры ядерного центра.

«По итогам защиты мы получили финансирование и приступили к делу. Почти сразу выяснилось, что нужно провести дополнительные ремонтные работы. Это было связано с техническим состоянием помещения и коммуникаций. Выигранные средства нужно было перераспределить так, чтобы выполнить все обязательства по созданию „МОСТа“ и уложиться в смету. Но в итоге все получилось: мы начинаем работу в техническом режиме, а примерно на февраль планируем торжественное открытие объекта с участием высоких гостей», — поделилась Екатерина Кацман.

«МОСТ» имеет все, что нужно для работы креативного пространства: свободный доступ в Интернет, удобные рабочие места, трансформирующееся помещение, а чуть позже появятся кинопроектор и другая необходимая для презентаций аппаратура. В зале могут с комфортом единовременно находиться до 25—30 человек.

Руководитель Центра развития волонтерства в Снежинске Евгений Федоров уточняет: авторы проекта внимательно изучили опыт работы других молодежных пространств страны. Так, снежинская делегация побывала в Республике Татарстан, где посетила несколько подобных объектов для обмена практиками.

«Кроме того, минувшей осенью мы презентовали „МОСТ“ генеральному директору ГК „Росатом“ Алексею Лихачеву и получили за работу высокую оценку. С его стороны была анонсирована дополнительная поддержка для развития проекта. Уверен, что в Снежинске „МОСТ“ будет востребован среди молодежи», — уточнил он.

Сегодня «МОСТ» принял свое первое мероприятие. Городской Центр развития волонтерства подвел итоги уходящего года и наградил активных добровольцев, которые отличились в различных экологических проектах.