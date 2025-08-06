В заповеднике «Аркаим» продолжают превращать в музей поселение Синташта

Туристическую тропу там мостят натуральным камнем

В музее-заповеднике «Аркаим» продолжаются работы по превращению уникального поселения Синташта в полноценный музейный объект. Специалисты и волонтеры облагораживают территорию и существующие туристические объекты. Для посетителей создают комфортные условия, сообщает пресс-служба «Аркаима».

Сейчас завершают укладывать пешеходную туристическую тропу из натурального камня. Она продолжит уже существующий туристический маршрут и закольцует его. Археологи также продолжают исследовать ров Большого Синташтинского кургана. Это часть раскопок на археологическом комплексе.

На проведение раскопок и восстановление комплекса выделены гранты, в том числе президентские. Благодаря этому финансированию планируется создать условия для привлечения туристов и углубления научного изучения археологического наследия.