В Залесье заменили сгоревшую от удара молнии крышу

Подрядчик полностью заменил кровлю дома по улице Еловой

В Сосновском районе завершили капитальный ремонт крыши дома № 3 по улице Еловой в микрорайоне Залесье. К холодам кровлю полностью заменили и утеплили. Новую крышу оценили корреспонденты ИА «Первое областное».





Во дворе дома еще лежат строительные материалы — подрядчик сообщает, что остались последние штрихи. Из-под новой кровли виднеются обугленные участки дома.

«Работу мы завершаем завтра, еще немножко осталось — финальные штрихи — и работы будут закончены. Начали работы в августе, за три месяца закончили. Заменили полностью крышу. Когда пришли сюда, крыши не было, стояли одни огарки. Старая крыша была мягкая, андулиновая, сейчас из металлочерепицы — у нее выше срок эксплуатации, и обслуживать проще. Потрачено на данную крышу порядка семи миллионов рублей», — рассказал ИА «Первое областное» директор строительной компании «Лига».





Как рассказал директор регионального оператора капремонта Виктор Тихоненко, договор на разработку проектной документации заключили 14 июля. До конца месяца оперативно подготовили проект и представили его собственникам на согласование. А 9 августа был подписан договор с подрядной организацией и компанией, которая осуществляет строительный контроль.

«Демонтирована часть, остатки сгоревшего, возвели полностью стропильную конструкцию второго и третьего этажей. По согласованию собственников над одним из подъездов конструкции, которые не пострадали, мы почистили и оставили, они соответствуют требованиям качества. Возвели новую конструкцию, постелили металлочерепицу, 0,5 толщина, с полимерным покрытием, чтобы полностью обеспечить долговечность крыши и беспроблемную эксплуатацию. Новое кровельное покрытие, все примыкания, каналы, ограждения, выходы на кровлю. Поставили снегозадержание, чтобы схода снега не было. И провели утепление среднего и правого подъездов. На одном также сохранились утеплитель и стяжка», — сообщил директор регоператора по капремонту Виктор Тихоненко.

Осталось установить буквально 20 метров ограждения и снегозадержания. Сейчас ведется работа по расчету и сверке объемов. В начале ноября будет назначена приемочная комиссия с участием управляющей компании, администрации, представителей Минстроя и, обязательно, собственников жилья.

Напомним, 22 июня из-за удара молнии вспыхнул пожар в доме № 3 по улице Еловой в Залесье. Огнем уничтожило всю кровлю трехэтажки. Многие жильцы остались без крыши над головой буквально. Ремонт решено было произвести за счет средств регионального оператора капитального ремонта.

