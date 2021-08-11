В Залесье начались восстановительные работы в пострадавшем от пожара доме

Регоператор объяснил, почему люди до сих пор живут под полиэтиленовой пленкой

В микрорайоне Залесье в многоквартирном доме № 3 по улице Еловой в понедельник, 9 августа, начались работы по строительству новой кровли. Дом пострадал от пожара после удара молнии, его крыша практически полностью выгорела. Управляющая компания герметизировала строение от дождей, укрыв его сверху полиэтиленовой пленкой, жильцам предложили материальную помощь. Позже стало известно, что замену кровли проведут из фонда регионального оператора по капремонту. Однако рабочие появились на объекте только 9 августа. Почему жильцы больше месяца спасали свои квартиры от дождей под полиэтиленом, и предстоит ли им таким образом встречать зиму, разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

Грозу, прошедшую 22 июня под Челябинском, жители микрорайона Залесье будут вспоминать еще долго. Люди уверены, что последствия пожара от ударившей в кровлю молнии их дом еще может испытать. Сначала они несколько дней сушили свои квартиры после тушения, а потом пытались понять, одной ли замены кровли достаточно для полного восстановления.

«Мы заказали независимую экспертизу, потому что не хотим, чтобы новая крыша упала нам на головы. Регоператор хочет приступить к работам без экспертизы, но ведь это жилой дом, а не хозпостройка. Во-первых, наш дом пострадал от воды во время тушения, потом под пленкой тоже могла скопиться влага, которая также может влиять на прочность перекрытий. И вообще, утеплитель в стенах намок. Во-вторых, мы боимся, что кровля может быть некачественной. Когда строители ходят наверху, мне на третьем этаже их прекрасно слышно. Я не уверена в качестве будущих работ», — поделилась своими впечатлениями жительница дома по имени Ольга.

Все это время дом так и стоит под полиэтиленовой пленкой. Под ней у него есть все шансы встретить зиму — по договору с подрядчиком окончание строительных работ — 15 декабря этого года.







В фонде капитального ремонта многоквартирных домов объяснили, почему договор с подрядчиком заключили только в августе.

11 июля администрация Сосновского района, на чьей территории строит микрорайон Залесье, подала в фонд все документы для ремонта и соответствующее заявление.

«Стоит отметить, что 14 июля был заключен договор на разработку проектной документации с ООО „Уралэксперт“. Проведено собрание с собственниками помещений дома, в ходе которого согласовано основное проектное решение, а именно устройство скатной крыши из металлочерепицы. Проектная документация разработана и предоставлена на согласование собственникам МКД — 26 июля 2021 года», — рассказывает гендиректор СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» Виктор Тихоненко.

Однако на этом этапе согласование проектной документации затянулось. Собственники решили провести строительную экспертизу на состояние железобетонных плит чердачного перекрытия. Люди были уверены, что перед ремонтом их нужно было усилить.

Регоператор законных оснований и полномочий заказывать такую экспертизу не имеет.

«Проведение экспертиз заказано управляющей компанией в связи с тем, что чердачное перекрытие не ремонтируется при капремонте крыши в соответствии с Жилищным кодексом РФ и законом Челябинской области от 11.07.2013 № 512-ЗО „Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области“ и Региональный оператор не имеет законных оснований для проведения и оплаты соответствующих обследований», — ссылается на жилищное законодательство руководитель фонда.

Пока результаты экспертизы еще не известны, регоператор заключил договор с подрядной организацией. Строители ООО «Лига» уже начали демонтаж. Как оценка состояния дома и строительство на нем соответствуют своим задачам, — пока непонятно. Строительный контроль на объекте по договору с регоператором проведет компания «Уралэксперт».