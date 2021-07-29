В Заксобрании наградили врачей Челябинской областной клинической больницы

Все они проявили лучшие профессиональные качества в пандемию

В четверг, 29 июля, сотрудники Челябинской областной клинической больницы получили награды Законодательного собрания области, сообщает пресс-служба ЗСО.

«Врачам сегодня непросто выдерживать физические, а порой и моральные нагрузки. Многие больницы перепрофилированы в ковидные центры, и всю ответственность по обеспечению бесперебойного оказания медицинской помощи вы приняли на себя. Благодаря вашим усилиям не прекращается плановая медицинская помощь южноуральцам», — вручая награды, заявил председатель Заксобрания области Владимир Мякуш.

В ответном слове главврач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман поблагодарил органы власти за поддержку здравоохранения региона.

«Пандемия потребовала мобилизации всех ресурсов здравоохранения, внесла значительные изменения в клиническую практику. Но многие медицинские работники проявили в это сложное время свои лучшие качества», — сказал Дмитрий Альтман.

Благодарственными письмами и почетной грамотой Законодательного собрания Челябинской области были награждены заведующая диагностическим центром больницы Лина Колесова, заведующая эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист Елена Олевская, заведующая отделением анестезиологии реанимации № 1, врач — анестезиолог-реаниматолог Наталья Сафронова, врач-эндоскопист эндоскопического отделения Челябинской областной клинической больницы Елена Федорова и медицинские сестры Валентина Свиридова, Ирина Смельницкая, Светлана Юдина и Екатерина Матвеева.