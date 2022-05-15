В закрытом городе Челябинской области продлили срок действия пропусков для неработающих

Теперь пропуска годны три года

Для жителей закрытого города Снежинска, которые официально не трудоустроены в ЗАТО, продлили срок действия пропусков до трех лет. Ранее документ действовал на протяжении года. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

К уполномоченному обратилась коренная жительница Снежинска, которая официально не трудоустроена в городе. Она сообщила, что срок действия пропуска для такой категории граждан всего один год, тогда как для других категорий — до восьми лет. По мнению Юлии Сударенко, это несправедливо, поскольку люди, которые не трудоустроены, но проживают в городе, находятся в неравном положении по сравнению с другими жителями.

«Свою позицию я изложила руководству предприятия и попросила рассмотреть возможность увеличения для них сроков действия пропусков. С ней согласились не только градообразующее предприятие, но и УФСБ России по Челябинской области. На сегодняшний день срок действия пропусков для жителей, у которых отсутствует подтверждение трудоустройства, увеличен до трех лет. Жителям придется не так часто заниматься этим вопросом»,— написала уполномоченный по правам человека в Челябинской области.

Также она отметила, что на решение этого вопроса было потрачено немало времени, и поблагодарила всех, кто откликнулся на ее просьбу продлить пропуска, в частности УФСБ России по Челябинской области и руководство «Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина».