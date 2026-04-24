В южной части Миасса открылся новый современный участковый пункт полиции

Он расположен в жилом квартале

В Миассе открылся новый модульный участковый пункт полиции. Он расположен в жилом квартале — это позволит участковым оперативнее взаимодействовать с жителями и быстрее реагировать на проблемы граждан. В этом году в регионе откроется пять таких пунктов, в прошлом году открыли 17. Об этом ранее сообщал губернатор Алексей Текслер.

Новый пункт оснащен современной мебелью, офисной техникой и всем необходимым для комфортного приема граждан, передает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб, выступая на церемонии, подчеркнул значимость комфортных условий для участковых уполномоченных, которые являются самым приближенным к людям звеном власти, сообщили в пресс-службе министерства.

«Сегодня такой современный, удобный для граждан и сотрудников пункт появился и в Миассе. От имени губернатора, от себя лично и всех жителей нашей области примите слова благодарности за вашу работу», — сказал Александр Гриб.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Сергей Космачев отметил, что работа в прямом контакте с жителями, знание их проблем — залог настоящего правопорядка и профилактики правонарушений.

Глава Миасского городского округа Юрий Ефименко получил из рук начальника главка медаль «За эффективное взаимодействие».

«Жизнь, здоровье и безопасность граждан — наивысшая ценность. Уверен, что новый пункт полиции будет способствовать поддержанию высокого качества работы наших стражей порядка. Мы, со своей стороны, продолжим оказывать всестороннюю поддержку правоохранительным органам по всем вопросам местного значения», — написал в соцсетях глава округа.

Также Сергей Космачев вручил погоны полковника начальнику миасского ОМВД, а также наградил грамотами и благодарностями отличившихся сотрудников и отметил благодарственными письмами родителей, воспитавших достойных стражей порядка. Председатель регионального совета ветеранов Валерий Маскаев поздравил коллектив и вручил почетные грамоты ветеранам миасской полиции за активную работу с личным составом и патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, особые слова благодарности прозвучали в адрес семейной династии, продолжившей традицию служения правопорядку.