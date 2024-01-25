В южноуральской столице провели концерт в честь 90-летия Челябинской области

Праздничное мероприятие состоялось в театре оперы и балета имени Глинки

В Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею области, в котором приняли участие полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На сцене театра выступили именитые артисты и коллективы региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер подчеркнул, что Южный Урал уже 90 лет служит надежной опорой государства, укрепляет его промышленный и оборонный потенциал, активно развивает науку, образование, культуру и спорт, туризм и десятки других направлений:

«Мы по праву гордимся историей нашего трудового края, красотой уральской природы, воинскими традициями Южного Урала. Бережно храним память о выдающихся земляках, которые своими подвигами прославили Отечество. Поздравляю вас, друзья, с юбилеем Челябинской области. Здоровья, добра, благополучия вам и вашим семьям, успешного воплощения всех планов, идей, проектов. Желаю процветания любимой Челябинской области и нашей великой стране», — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что сегодня южноуральцы с честью продолжают славные традиции ветеранов, в том числе выполняя задачи специальной военной операции. Также наши земляки куют победу в тылу, в полном объеме выполняя и перевыполняя гособоронзаказ. Он подчеркнул, что Челябинская область ощущает постоянную поддержку со стороны Президента и правительства РФ.



В рамках праздничного мероприятия состоялось вручение государственных наград выдающимся южноуральцам. Это люди разных профессий — все те, кто по зову Родины отправились на помощь своим соотечественникам и оказали им свою бесценную поддержку.

Награды из рук Владимира Якушева получили 8 жителей региона. Орденом Почета награжден первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — медицинский психолог ЧОДКБ Елена Ковтунова, водитель автомобиля ОКБ № 2 Андрей Маслов, водитель автомобиля ТЦМК ЧО Федор Маткин, директор ТЦМК ЧО Сергей Приколотин, водители автомобилей ЧОДКБ Евгений Тяпкин и Семен Ульянов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами — водитель автомобильного отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО Дмитрий Бобылев.

За высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях Алексей Текслер наградил медицинских работников медалью Луки Крымского. В их числе Ольга Байшева, Денис Воропаев, Алексей Пастернак, Оксана Пашкевич, Анастасия Перевощикова, Наталья Ускова, Сергей Фадеев.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждены командир оперативного взвода ОМОН «Атом» Руслан Сафин и оружейный техник ОМОН «Сталь» Евгений Фомин, медалью «За храбрость» — начальник регионального Центра гражданской обороны и защиты населения Андрей Зуев.



