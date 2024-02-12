В правительстве Челябинской области наградили экскурсоводов за работу на выставке «Россия»

Чтобы попасть туда, специалисты прошли всероссийский отбор

Южноуральские экскурсоводы получили благодарственные письма за работу на Международной выставке «Россия» в Москве. Их наградили за достойное представление региона на федеральном уровне.

Напомним, чтобы стать официальными гидами выставки, специалисты прошли отбор в рамках Всероссийского конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов», организованного программой «Больше, чем путешествие». Заявочная кампания от региона была организована АНО «Центр проектного развития».

Из 66 заявок отбор и комплексное обучение прошли 45 человек со всей области. Среди финалистов конкурса «Проводники смыслов» — методист музея-заповедника «Аркаим» Людмила Калугина.

«Уже после обучения со всей страны отобрали две тысячи человек, в том числе меня. Это стало новым вызовом. Страха от предстоящей работы на выставке „Россия“ не было, так как есть большой опыт — я постоянно работаю на экскурсионной программе в „Аркаиме“ — и была уверена, что справлюсь со всеми задачами», — поделилась своими впечатлениями Людмила Калугина.

Первым гидам, вернувшимся из столицы, вручил благодарственные письма вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов.

«Благодаря вашей работе о нашем регионе, его промышленном, природном и научном потенциале узнали еще больше посетителей выставки „Россия“. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем сделать Южный Урал одним из самых привлекательных регионов для отдыха. У нас есть все необходимое для выполнения этой задачи: национальные парки, чистые водоемы, новые отели, горнолыжные курорты и, конечно, гостеприимные и преданные своему делу люди», — отметил Александр Богашов.

Экскурсоводы из Челябинской области продолжают работать на выставке-форуме «Россия». По завершении выставки все они также будут отмечены благодарственными письмами от региона.