В южноуральском городе с наступлением жары начались перебои с водой

Жительница Усть‑Катава рассказала о слабом напоре, отсылках к огородному сезону и равнодушии властей

Ежегодно жара, приходящая в Челябинскую область, несет с собой не только радость от наступающего лета, но и проблемы с дефицитом воды. Например, в Усть-Катаве жители частного сектора уже начинают испытывать отсутствие нормального водоснабжения. Местная жительница рассказала, что эта проблема возникает с наступлением теплой погоды, а особенно острой нехватка воды становится в летний период. Администрация города сначала отправляла жителей в местный водоканал, но теперь власти решили все-таки попытаться разобраться в ситуации. Об отсутствии нормального водоснабжения в Усть-Катаве — в материале ИА «Первое областное».

Алия Третьякова три года назад переехала в Усть-Катав, она купила дом на улице Скрябинского. По ее словам, воды нет в теплое время года примерно с пяти до девяти часов вечера. Конечно, в это время многие поливают свои огороды, но девушка не понимает, почему нет технической возможности наладить нормальное водоснабжение.

«Сначала я думала, что проблема только на нашей улице, потому что мы находимся на горной части города. Мы с соседями звонили в водоканал, а там отвечают, что проехался какой-то специалист, посмотрел и сказал, что все хорошо. В прошлом году я на этом и закончила. В этом году я звонила в администрацию, где мне сказали, что попытаются разобраться в проблеме. Но воз и ныне там», — рассказывает Алия Третьякова.

Не найдя нормального ответа на вполне простой вопрос, девушка написала пост об отсутствии воды в местном паблике. В комментариях выяснилось, что такая проблема есть не только на ее улице или в отдельном микрорайоне, а вообще по всему частному сектору, который находится на возвышенности. Более-менее ситуация обстоит у тех, кто живет ниже.

«Вот даже сейчас напор воды уже слабый, хотя время еще обеденное. А такого напора, как в Челябинске, мы вообще никогда не видели. Все заканчивается на том, чтобы обращаться в водоканал. Кому-то там говорят, что все хорошо, а другие заявители вообще получили ответ, чтобы они что-то делали за свой счет. Например, они сказали, что можно поставить насос, чтобы напор был посильнее», — отмечает девушка.

Есть ли у коммунальщиков понимание, что насос повысит напор только в одном месте, а в другом воды может стать меньше, — вопрос открытый. Что касается администрации города, то там изначально решили ответить, что у них нет полномочий заниматься водоснабжением на своей же территории. Людей направляют в ресурсоснабжающую организацию, а именно в ООО «Городской очистной комплекс». Забегая вперед, скажем, что достучаться до этой организации довольно сложно: нам в течение нескольких дней не удалось связаться с кем-то, кто бы мог внятно ответить на простой вопрос «Где вода?».

Судя по всему, такое «отфутболивание» в частную организацию усть-катавцев, мягко говоря, не устроило. Поэтому в администрации все же решили хотя бы начать разбираться в этой коммунальной проблеме.

«По вопросу напора воды в городе Усть-Катаве завтра, 25 мая, в администрации округа состоится встреча с представителями ресурсоснабжающей организации. О результатах этой встречи можно узнать на официальных ресурсах администрации, где будет дана вся информация», — кратко заявили в мэрии.

В 2023 году застарелые коммунальные проблемы во многих южноуральских территориях поможет решить соответствующая региональная программа. Эту программу уже утвердили на федеральном уровне. За два года запланировано обновить и построить 162 объекта, а на работы выделят 5,2 млрд рублей. В итоге работы на объектах ЖКХ проведут в 31 муниципалитете. Например, в Фершампенуазе, где селяне каждое лето страдают от нехватки воды, построят специальный резервуар, в Снежинске возведут разгрузочный водовод.