В 800 школах Челябинской области появятся точки Wi-Fi-доступа и камеры видеонаблюдения. Работы проведет компания «Ростелеком» в 2021—2022 годах в рамках реализации проекта создания единой цифровой образовательной среды нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» по контракту с министерством образования и науки Челябинской области, сообщает пресс-служба провайдера.
По словам главы регионального Минобрнауки Александра Кузнецова, к концу 2022 года общеобразовательные школы 43 муниципалитетов Южного Урала будут оснащены необходимой ИТ-инфраструктурой независимо от того, где находится учреждение: в большом городе или маленькой деревне.
«В рамках нацпроектов „Образование“ и „Цифровая экономика“ в школы закупается современная компьютерная техника, проводится высокоскоростной интернет, обеспечивается защита всех цифровых каналов связи и доступ к информационным ресурсам, ведется переподготовка педагогов. Все это делается для того, чтобы каждый ребенок мог получать качественные знания в условиях, отвечающих современным требованиям»,— сказал Александр Кузнецов.
Всего будет установлено четыре тысячи камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения и более 14 тысяч точек Wi-Fi-доступа. На данный момент специалисты проводят обследование всех образовательных учреждений, где будет установлено оборудование.
Отметим, точки Wi-Fi-доступа и камеры видеонаблюдения также установят в школах Астраханской, Калужской, Московской, Новгородской, Тюменской и других областей.