В южноуральских школах установят камеры видеонаблюдения и точки Wi‑Fi‑доступа

Оборудование появится в 800 образовательных учреждениях до конца 2022 года

В 800 школах Челябинской области появятся точки Wi-Fi-доступа и камеры видеонаблюдения. Работы проведет компания «Ростелеком» в 2021—2022 годах в рамках реализации проекта создания единой цифровой образовательной среды нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» по контракту с министерством образования и науки Челябинской области, сообщает пресс-служба провайдера.

По словам главы регионального Минобрнауки Александра Кузнецова, к концу 2022 года общеобразовательные школы 43 муниципалитетов Южного Урала будут оснащены необходимой ИТ-инфраструктурой независимо от того, где находится учреждение: в большом городе или маленькой деревне.

«В рамках нацпроектов „Образование“ и „Цифровая экономика“ в школы закупается современная компьютерная техника, проводится высокоскоростной интернет, обеспечивается защита всех цифровых каналов связи и доступ к информационным ресурсам, ведется переподготовка педагогов. Все это делается для того, чтобы каждый ребенок мог получать качественные знания в условиях, отвечающих современным требованиям»,— сказал Александр Кузнецов.

Всего будет установлено четыре тысячи камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения и более 14 тысяч точек Wi-Fi-доступа. На данный момент специалисты проводят обследование всех образовательных учреждений, где будет установлено оборудование.

Отметим, точки Wi-Fi-доступа и камеры видеонаблюдения также установят в школах Астраханской, Калужской, Московской, Новгородской, Тюменской и других областей.