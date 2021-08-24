В южноуральских школах предлагают создать условия для развития детей с особенностями здоровья

Инициативу разработать новый школьный стандарт поддержал президент РФ Владимир Путин

Изменить подход к образованию и разработать новый школьный стандарт предложила сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным. Новый подход учтет современные требования образования и условия для развития детей, в том числе с особенностями здоровья.

«Недостаточно провести косметический ремонт. Школы должны стать новыми по своему содержанию, по тем пространствам, которые созданы для развития детей. Мы предлагаем разработать стандарт новой школы, в котором учтены требования современных образовательных программ и доступной среды как внутри, так и снаружи», — отметила Елена Шмелева.

Инициативу поддержала руководитель Челябинской общественной организации помощи детям «Открытое сердце», член Совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области Елизавета Кириллова. Два года назад в Челябинске на базе школы № 109 был открыт единственный на Южном Урале ресурсный класс для особенных детей. Сейчас в нем обучается четыре ребенка: у троих синдром Дауна, один с аутизмом.

«За два года обучения наши ребята показали колоссальные успехи, ведь с ними занимаются профессиональные репетиторы и узкие специалисты. Школьники в своем темпе начинают переходить из ресурсного класса в классы с обычными детьми. А для детей с особенностями развитиями это нереальный успех. Лично я, как мама ребенка с синдромом Дауна, очень рада инициативе Елены Шмелевой», — поделилась Елизавета Кириллова.

Елена Шмелева также обратила внимание президента на бюрократическую нагрузку, возложенную на учителей. Педагоги перегружены запросами, должны вручную заполнять многочисленные отчеты, организовывать контрольные и проверочные работы.

«Мы предлагаем оставить всего одну форму отчетности. Предлагаем запретить фактически все остальные запросы», — добавила Шмелева.

Такое решение позволит разгрузить педагогов, считает учитель истории и обществознания челябинской школы № 5 Лия Гайнанова.

«Мы, конечно, уже привыкли к этой работе и делаем все на совесть, часто жертвуем своим личным временем, но было бы лучше, если учитель больше внимания уделял процессу обучения, общению с учениками. Я очень рада, что о проблемах в образовании наконец-то начали говорить честно и открыто», — рассказала Лия Гайнанова.

Президент России поддержал предложения Елены Шмелевой.

Напомним, недавно сопредседатель Центрального штаба Народного фронта посещала школу № 116 в Чурилово. Политик оценила инфраструктуру образовательного учреждения.

В Магнитогорске к 1 января 2022 года откроется специализированный ресурсный класс, где педагоги будут обучать детей с ограниченными возможностями здоровья. Это второй такой класс в регионе.

