В южноуральских городах и районах пройдет массовая инспекция контейнерных площадок

Губернатор Алексей Текслер напомнил главам городов и районов об ответственности за вывоз мусора

Содержание контейнерных площадок и тема своевременного вывоза отходов была одной из частых тем обращений на прямую линию губернатора Челябинской области, об этом Алексей Текслер сообщил в ходе совещания с главами муниципалитетов и членами правительства 18 декабря.

Губернатор в очередной раз напомнил главам о личной ответственности за организацию, работу по созданию и содержанию контейнерных площадок. Особенно, по его словам, это актуально в преддверии долгих новогодних праздников.

«Коллеги, задача — вместе с регоператором сделать так, чтобы вообще всегда, в частности на новогодние праздники, чтобы у вас не возникло проблем. В прошлом году из-за снегопадов проблемы определенные возникали по подъездам к контейнерным площадкам. Поручаю в ближайшие дни организовать инспекцию всех контейнерных площадок. Во-первых, их привести в порядок, осмотреть подъезды», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Он поручил заранее провести с автовладельцами разъяснительную работу, чтобы машины не блокировали подъездные пути для мусоровозов, и попросил ГИБДД также подключиться к этой работе.

Напомним, в Челябинске ускоренными темпами идет оборудование контейнерных площадок табличками с графиками вывоза ТБО. На начало текущей недели работа была выполнена на 40%; до Нового года планируется прикрутить еще более тысячи таких табличек.

О других декабрьских поручениях губернатора главам городов и районов — здесь.