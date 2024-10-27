В Южноуральске завершилась реконструкция центра единоборств

В ближайшее время здание откроет свои двери для юных спортсменов

В Южноуральске капитально отремонтировали двухэтажное здание по улице Куйбышева, и теперь это современный центр единоборств. Как сообщили в пресс-службе администрации города, помещение преобразили не только снаружи, но внутри.

Подрядчик отремонтировал системы водоснабжения, канализации, тепло- и электросетей, вентиляции и отопления. Капитально отремонтирована крыша, обновлен фасад здания. И снаружи, и внутри — муралы, созданные командой известного художника Тимура Абдуллаева.

В ближайшее время центр единоборств откроет свои двери для юных спортсменов. Здесь будут работать такие секции, как бокс, кикбоксинг, ММА, дзюдо и другие.

«Мы делаем все возможное, чтобы наше подрастающее поколение смогло заниматься спортом на высоком уровне. Двухэтажное здание превратилось в современный спортивный комплекс, который позволит подготовить профессиональных спортсменов в различных видах дисциплин»,— сказал Сергей Шамраев, начальник отдела спорта администрации Южноуральска.

Напомним, к реконструкции здания приступили в апреле 2023 года. На работы было выделено 19,6 миллиона рублей.