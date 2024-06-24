В Южноуральске школьники создали баннер-комикс длиной в сто шагов

Огромная манга украсила проходную завода

Манга длиной в сто шагов появилась у проходной Южноуральского арматурно-изоляторного завода. Баннер с комиксом создали подростки, которые занимаются в центре цифрового образования «IT-куб», сообщает Региональный центр технического творчества Челябинской области.

Школьники работали по заказу самого предприятия, которому понадобилось обновить баннер. Три команды учащихся трудились над проектом с октября 2023 года.

«Надежда Корсакова создала дизайн для веб-сайтов, Данил Субчев разработал для них код, Григорий Добрухин придумал сюжет для манги, Роман Шахов с помощью нейросетей отрисовал каждый кадр, Артем Лапшин написал код для игры, а Юрий Вечканов создал для нее 3D-модели», — рассказывает педагог-наставник Антон Шатров.

Из представленных школьниками концептов заказчику понравились два: сюжет в виде манги и интерактивная карта. Их объединили в один проект. Так родился комикс с QR-кодами, по которым можно перейти на официальный сайт и страницы соцсетей завода.

«Баннер длиной в 100 шагов на пороге градообразующего предприятии увидят все жители и гости Южноуральска. Для 14-летних авторов, по-моему, очень достойный старт. Я рад, что в технопарках Челябинской области у детей есть возможность применять свои знания и умения в реальных проектах», — говорит директор регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

На предприятии говорят, что подготовят для ребят новые творческие задачи, а пока для вдохновения предложили школьникам побывать на экскурсии в офисе «Яндекса». В июле вся проектная команда отправится в Москву.