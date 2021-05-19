В Южноуральске прохожие спасли собаку Кнопку, умиравшую на детской площадке

Собака весит всего 4,5 кг. Сейчас зооволонтеры ищут для нее новых хозяев

В поселке Увельском под Южноуральском спасли собаку, умиравшую от пироплазмоза. Местные жители заметили животное на детской площадке: маленький метис йорка с трудом передвигался и большую часть времени просто лежал на земле.

Обеспокоенные местные жители связались с челябинским приютом для животных «БиМ», и зооволонтер из Южноуральска Вита Попова смогла отвезти собаку к ветеринару.

В южноуральской ветклинике с собаки сняли трех клещей и поставили диагноз «пироплазмоз»: у лохматой пациентки была повышенная температура и слабость. Чтобы выходить животное, Вита вместе с ветеринарами на протяжении трех дней ставила ему уколы. Назвать пса решили Кнопкой: собачка весит всего 4,5 килограмма.





«Кнопка очень ласковая. Когда ей ставили уколы, от боли она кусала руку, а через секунду сразу же начинает лизать место укуса, извиняясь. Классная собака, комфортно себя чувствует в машине. Детей очень любит, мой сын без проблем ее выгуливал»,

— рассказала Вита.

Сейчас волонтеры в срочном порядке ищут собаке новых хозяев или хотя бы передержку. К сожалению, зооволонтер Вита забрать себе Кнопку не может: у нее дома уже семь животных. В приют «БиМ» полуйорка тоже отправлять нельзя: в приюте живет несколько сотен крупных собак, и они просто затопчут маленькую Кнопку. А вот в квартире животное будет чувствовать себя комфортно.

Желающих забрать Кнопку себе просят обращаться по телефону 89068615317.