В Южноуральске в продажу попала свинина с антибиотиком

В мясе нашли лекарственное вещество типа пенициллина

В Южноуральске зафиксирован факт продажи свинины, которая содержит антибиотик, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В Южноуральске были отобраны пробы свинины (лопатка бескостная, категория А, замороженная). В результате лабораторных исследований выявлено содержание лекарственного вещества — бензилпенициллина. Это антибиотик пенициллинового ряда. Установлено, что данная свинина произведена мясоперерабатывающей компанией из Челябинской области, в Еманжелинске», — уточняют в пресс-службе.

Содержащее ветеринарные препараты мясо считается испорченным, так как скрытое потребление антибиотиков ведет к развитию резистентности — организм человека привыкает к лекарствам и позже может не отозваться на лечение антибактериальными средствами.

Сейчас сотрудники Россельхознадзора проводят расследование, чтобы установить, как антибиотик попал в пищевую продукцию. Производителю рекомендовано в кратчайшие сроки усилить контроль за качеством выпускаемой продукции.