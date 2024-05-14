В Южноуральске прервали опрессовку и возвращают жителям горячую воду

В мэрию поступало много жалоб

В Южноуральске Челябинской области в связи с низкими температурами приостановили опрессовку и начали возвращать в дома горячую воду. Об этом накануне сообщили в пресс-службе администрации города.

«Учитывая многочисленные обращения жителей по вопросу отключения горячей воды, с руководством ООО „Каширская ГРЭС“ достигнута договоренность о возобновлении подачи горячего водоснабжения и переносе сроков проведения гидравлических испытаний. 13 мая в 18:00 начались работы по заполнению городской системы ГВС, а также внутридомовые работы», — уточнили в мэрии.

Сообщается, что подключать многоквартирные дома к горячему водоснабжению начали накануне в 22:00.

В Челябинске первый этап опрессовок стартует с 21 мая. Пока же в городе в связи с низкими температурами по заявкам подключают к отоплению детские сады и школы. Уже подключено 183 детских сада и 40 школ.

В ряде городов продлили отопительный сезон. В их числе — Снежинск, Карабаш, Верхний Уфалей. В Златоусте отопительный сезон был завершен в конце апреля, но позже было принято решение возобновить подачу тепла.